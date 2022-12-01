Путін пояснив молоді спробу анексії території України: "Це наші люди" (відео)

Президент Росії Володимир Путін виголосив перед молоддю нове пояснення того, чому спробував анексувати території України.

Свою заяву російський диктатор зробив на зустрічі з учасниками конгресу молодих вчених.

"Я думаю, для всіх тут присутніх стає зрозуміло, чому ми підтримували і врешті-решт пішли на визнання та прийняття до складу Російської Федерації Донецька, Луганська та й потім ще двох територій", – сказав Путін.

Зауважимо, що при цьому він уникнув того, аби назвати території Запоріжжя та Херсонщини, де теж була спроба анексії, і звідки ЗСУ вибивають окупантів.

"Ось подивіться на молодих дівчат. Чим ось [учасниця зустрічі] Федорова, яка проживає в "Луганській республіці", відрізняється від таких же Федорових десь у Новосибірську, Петербурзі чи Москві? Нічим. Це наші люди", – вкотре виголосив пропагандистську тезу про "один народ" очільник Кремля.

Нагадаємо, у вересні Росія на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей провела фейкові "референдуми" про приєднання регіонів до свого складу. Згодом Путін своїм підписом "узаконив" спробу анексії українських територій.

Через цю пробу анексії Україна звернулася до Міжнародного суду в Гаазі. А ЗСУ вже звільнили "приєднаний" до РФ Херсон та продовжують звільняти решту територій України.

В жовтні Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про те, що фейкові "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України не мають жодної юридичної сили й не є підставою для будь-якої зміни статусу цих земель.

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