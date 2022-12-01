Українські військові отримали право на відпустки під час воєнного стану

Тривалість відпустки для військовослужбовців не може перевищувати 10 діб без врахування часу, витраченого на дорогу.

У четвер, 1 грудня, Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає можливість надання військовослужбовцям відпусток під час воєнного стану.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Відповідно до ухваленого закону, під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надавати частину щорічної основної відпустки, а також відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення.

Тривалість кожної із зазначених відпусток не можу бути більшою за 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.

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Частина щорічної основної відпустки може бути надана один раз протягом календарного року за умови одночасної відсутності не більше 30 відсотків загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу

Закон набере чинності від дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, українські військові, які щодня дають відсіч російським окупантам, на передовій зараз потребують теплого одягу та засобів обігріву.

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