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Чого зараз потребують українські військові на фронті: пояснили волонтери

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
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281
Час на прочитання
1 хв
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Чого зараз потребують українські військові на фронті: пояснили волонтери

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Українські захисники на передовій зараз потребують теплої військової форми, генераторів та “буржуєк”.

Українські військові, які щодня дають відпір російським окупантам, на передовій зараз потребують теплого одягу та засобів обігріву.

Про це в ефірі ТСН в рамках єдиного телемарафону повідомила  голова правління Фонду Ігоря Палиці "Тільки разом" Катерина Шкльода.

“Зараз настають холоди і наші військові потрибують теплої форми, обігріву, генераторів, буржуєк - всього того, що допоможе їм відчувати себе комфортно. Фонд “Тільки разом” зараз займається цими питаннями. В першу чергу взялися за те, щоб забезпечити бійців теплою формою. Спільно з Луцькою міськрадою зкооперувалися і купляємо 5 тисяч комплектів теплої форми”, - наголосила Катерина Шкльода.

Також вона додала, що форму купують українську - її якість висока, вона відповідає всім стандартам та технологічним нормам.

Нагадаємо, що ЗСУ ліквідували бойовика, який від 2014 року воював проти України та знущався у Донецьку з патріотів. З жінки бойовики знущались через її проукраїнські погляди. 

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Дата публікації
Перегляди
281
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