Сенегал – Нідерланди: де дивитися і ставки букмекерів на матч ЧС-2022

Африканська збірна без свого лідера протистоятиме одному з фаворитів турніру.

У понеділок, 21 листопада, в матчі 1-го туру групи А чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Сенегалу зустрінеться з Нідерландами.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Аль-Тумама" в Досі – столиці Катару. Арена, яка була побудована спеціально для проведення Мундіалю та відкрита 2021 року, розрахована на 40 тисяч глядачів. Матч розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Крім Сенегалу та Нідерландів, до квартету А також потрапили збірні Катару та Еквадору. Вони зіграють між собою у матчі-відкритті ЧС-2022, який відбудеться в неділю, 20 листопада. Початок – о 18:00 за київським часом.

До плейоф за підсумками трьох турів вийдуть дві найкращі команди кожної групи.

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Де дивитися матч Сенегал – Нідерланди

На території України поєдинок у прямій трансляції транслюватимуть регіональні канали Суспільного, сайт Суспільне Спорт та відеосервіс MEGOGO.

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Прогнози букмекерів на матч Сенегал – Нідерланди

Букмекери у майбутньому протистоянні віддають перевагу "Помаранчевим". На перемогу нідерландців можна поставити з коефіцієнтом 1,60. Нічия – 3,90. Успіх африканців стане сенсацією – 6,80.

Додамо, що Мундіаль в Катарі через травму пропустить лідер збірної Сенегалу та мюнхенської "Баварії" Садіо Мане.

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