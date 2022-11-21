Помер засновник гурту "Кому Вниз" Сергій Степаненко

Музиканту було 58 років.

Помер відомий український музикант, засновник та гітарист гурту "Кому Вниз", Серій Степаненко.

Трагічну новину повідомили на офіційній сторінці колективу у Facebook. Причина смерті музиканта не розголошуються. Прощання з Сергієм відбудеться 22 листопада об 11 ранку у Києві.

"Засновник гурту "Кому Вниз", бас-гітарист Сергій Степаненко вирушає в Дорогу. Прощання у вівторок, Крематорій, об 11-й, Байковий цвинтар", - йдеться в повідомленні.

Сергій Степаненко / Фото: facebook.com/komuvnyz

Зазначимо, 2016 року стало відомо, що Степаненко тривалий час жив на діалізі. Музикант потребував операції з пересадки нирки, яку могли йому зробити за кордоном.

У Сергія Степаненка залишився син Юрій.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про смерть зірки серіалу "Могутні рейнджери" Джейсона Френка. 19 листопада актор та боєць змішаних єдиноборств вчинив самогубство.

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