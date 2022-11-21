Умер основатель группы "Кому Вниз" Сергей Степаненко

Музыканту было 58 лет.

Умер известный украинский музыкант, основатель и гитарист группы "Кому Вниз", Сергей Степаненко.

Трагическую новость сообщили на официальной странице коллектива у Facebook. Причина смерти музыканта не разглашается. Прощание с Сергеем состоится 22 ноября в 11 утра в Киеве.

"Основатель группы "Кому Вниз", бас-гитарист Сергей Степаненко отправляется в Дорогу. Проводы во вторник, Крематорий, в 11, Байковое кладбище", — говорится в сообщении.

Сергей Степаненко / Фото: facebook.com/komuvnyz

Отметим, в 2016 году стало известно, что Степаненко долгое время жил на диализе. Музыкант нуждался в операции по пересадке почки, которую могли ему сделать за границей.

У Сергея Степаненко остался сын Юрий.

Напомним, недавно стало известно о смерти звезды сериала "Могучие рейнджеры" Джейсона Фрэнка. 19 ноября актер и боец смешанных единоборств совершил самоубийство.

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