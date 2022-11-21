Снайперша Евгения Эмеральд рассекретила пол будущего ребенка

Украинская защитница, снайперша с позывным "украинская Жанна д'Арк" Евгения Эмеральд вскоре во второй раз станет мамой.

Пол будущего ребенка защитница не хотела сразу узнавать, поэтому их с мужем друзья устроили супругам гендер-пати.

В общем, военный Евгений Стыпанюк хотел, чтобы у них родилась девочка, а вот Евгения – мальчик. Во время вечеринки супруги наконец-то узнали, кто же у них родиться. Пара ждет девочку.

Евгения Эмеральд с мужем / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

"Ну что... берегись русня! Мир ждет снайпершу. Наше военное Бандерятко — будущая девочка. Этого ребенка нам подарил Бог во время войны... Я точно знаю, что мини-снайперша даст о себе знать всему миру и превзойдет своих родителей. Мой Евгений Стыпанюк мечтал именно о девочке (это он еще не знает, что такое я — в квадрате)! Мой папа бы его понял. Давайте помолимся за Евгения", — пошутила Евгения.

Евгения Эмеральд с мужем / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Отметим, Евгений и Евгения поженились в октябре этого года. Свадьбу они организовали прямо на передовой со своими побратимами. Ранее снайперша рассказала, какие ценные подарки им вручили друзья. Также Евгения вспомнила, как началась ее дружба с певицей Тиной Кароль.

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