Белгородский губернатор пригрозил публично отрубить чиновнице голову

В России губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пригрозил публично отрубить голову министру строительства региона из-за несвоевременной сдачи объектов.

Об этом пишет российское издание "Медуза".

"Один объект не сдается – это вообще катастрофа, а если пять-шесть объектов – расстрел. Казнь на соборной площади через отрубание головы. Публичная. В присутствии родственников", – пригрозил Гладков.

Интересно, что на такие угрозы чиновница Оксана Козлитина ответила благодарностью и пообещала принять меры, чтобы "не радовать своей отрубленной головой" губернатора Гладкова.

Ранее Гладков объявил о возрождении в регионе оборонительных сооружений XVII ст.

Тем временем оккупанты обустроили в Харьковской области сверхмощную линию обороны с целыми подземными городами, теперь их обстреливают.

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