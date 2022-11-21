Белгородский губернатор пригрозил публично отрубить чиновнице голову

Так Гладков "мотивирует" министра контролировать работу застройщиков лучше.
В России губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пригрозил публично отрубить голову министру строительства региона из-за несвоевременной сдачи объектов.
Об этом пишет российское издание "Медуза".
"Один объект не сдается – это вообще катастрофа, а если пять-шесть объектов – расстрел. Казнь на соборной площади через отрубание головы. Публичная. В присутствии родственников", – пригрозил Гладков.
Интересно, что на такие угрозы чиновница Оксана Козлитина ответила благодарностью и пообещала принять меры, чтобы "не радовать своей отрубленной головой" губернатора Гладкова.
Ранее Гладков объявил о возрождении в регионе оборонительных сооружений XVII ст.
Тем временем оккупанты обустроили в Харьковской области сверхмощную линию обороны с целыми подземными городами, теперь их обстреливают.
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