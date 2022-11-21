В России снова будут судить девушку из-за надписы "Нет в***е", ранее она доказала, что протестовала против воблы

Ранее суд оправдал девушку за надпись на асфальте.
В России снова будут судить девушку за надпись "Нет в***е", которая раньше доказала, что протестовала против воблы, ведь терпеть не может эту рыбу.
Об этом сообщает informburo.
Так, Тюменский областной суд отменил решение Центрального районного суда города и направил на новое рассмотрение дело о "дискредитации армии", возбужденное против Алисы Климентовой, написавшей на асфальте "Нет в***е!".
Девушка была уверена в том, что решение суда не будет отменено и дело не придется пересматривать.
"Я действительно была уверена, что жалобу полиции отклонят и решение судьи оставят без изменений. Я не знаю, как пойдет дальше. Мне, в принципе, не очень нравятся слова из пяти букв, которые начинаются на В и заканчиваются А. Есть такие проблемы", – прокомментировала девушка решение суда.
Напомним, 12 сентября, Центральный районный суд российского города Тюмени принял решение прекратить административное дело о "дискредитации вооруженных сил РФ" против жительницы города, которая написала на асфальте наполовину запекшийся точками лозунг "Нет в***е".
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