Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Бєлгородський губернатор пригрозив публічно відрубати чиновниці голову

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
Перегляди
1862
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Бєлгородський губернатор пригрозив публічно відрубати чиновниці голову

Фото: t.me/zhest_belgorod

Так Гладков "мотивує" міністерку контролювати роботу забудовників краще.

У Росії губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков пригрозив публічно відрубати голову міністерці будівництва регіону через невчасне здавання об'єктів.

Про це пише російське видання "Медуза".

"Один об'єкт не здається – це взагалі катастрофа, а якщо п'ять-шість об'єктів – розстріл. Страта на соборній площі через відрубування голови. Публічне. У присутності родичів", – пригрозив Гладков.

Цікаво, що на такі погрози міністерка Оксана Козлітіна відповіла подякою та пообіцяла вжити заходів, щоб "не радувати своєю відрубаною головою" губернатора Гладкова.

Раніше Гладков оголосив про відродження в регіоні оборонних споруд XVII ст.

Тим часом окупанти облаштували на Харківщині надпотужну лінію оборони з цілими підземними містами, тепер їх обстрілюють.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1862
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація