Бєлгородський губернатор пригрозив публічно відрубати чиновниці голову

Так Гладков "мотивує" міністерку контролювати роботу забудовників краще.
У Росії губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков пригрозив публічно відрубати голову міністерці будівництва регіону через невчасне здавання об'єктів.
Про це пише російське видання "Медуза".
"Один об'єкт не здається – це взагалі катастрофа, а якщо п'ять-шість об'єктів – розстріл. Страта на соборній площі через відрубування голови. Публічне. У присутності родичів", – пригрозив Гладков.
Цікаво, що на такі погрози міністерка Оксана Козлітіна відповіла подякою та пообіцяла вжити заходів, щоб "не радувати своєю відрубаною головою" губернатора Гладкова.
Раніше Гладков оголосив про відродження в регіоні оборонних споруд XVII ст.
Тим часом окупанти облаштували на Харківщині надпотужну лінію оборони з цілими підземними містами, тепер їх обстрілюють.
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