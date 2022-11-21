Бєлгородський губернатор пригрозив публічно відрубати чиновниці голову

Так Гладков "мотивує" міністерку контролювати роботу забудовників краще.

У Росії губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков пригрозив публічно відрубати голову міністерці будівництва регіону через невчасне здавання об'єктів.

Про це пише російське видання "Медуза".

"Один об'єкт не здається – це взагалі катастрофа, а якщо п'ять-шість об'єктів – розстріл. Страта на соборній площі через відрубування голови. Публічне. У присутності родичів", – пригрозив Гладков.

Цікаво, що на такі погрози міністерка Оксана Козлітіна відповіла подякою та пообіцяла вжити заходів, щоб "не радувати своєю відрубаною головою" губернатора Гладкова.

Раніше Гладков оголосив про відродження в регіоні оборонних споруд XVII ст.

Тим часом окупанти облаштували на Харківщині надпотужну лінію оборони з цілими підземними містами, тепер їх обстрілюють.

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