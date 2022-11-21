Снайперка Євгенія Емеральд розсекретила стать майбутньої дитини

Українська захисниця, снайперка з позивним "українська Жанна Д’Арк" Євгенія Емеральд незабаром вдруге стане мамою.

Стать майбутньої дитини захисниця не хотіла одразу дізнаватися, тож їхні з чоловіком друзі влаштували подружжю гендер-паті.

Загалом, військовий Євген Стипанюк хотів, аби у них народилася дівчинка, а от Євгенія – хлопчик. Під час вечірки подружжя нарешті дізналося, хто ж у них народитися. Так, пара чекає на дівчинку.

Євгенія Емеральд з чоловіком / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

"Ну що… бережися русня! Світ чекає на снайперку. Наше військове Бандерятко - майбутня дівчинка. Цю дитину нам подарував Бог під час війни… Я точно знаю, що мініснайперка дасть про себе знати всьому світу і перевершить своїх батьків. Мій Євген Стипанюк мріяв саме про дівчинку (це він ще не знає, що таке я - в квадраті)! Мій татусь би його зрозумів. Давайте помолимося за Євгена", - пожартувала Євгенія.

Євгенія Емеральд з чоловіком / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Зазначимо, Євген та Євгенія одружилися у жовтні цього року. Весілля вони організували просто на передовій зі своїми побратимами. Раніше снайперка розповіла, які коштовні подарунки їм вручили друзі. Також Євгенія пригадала, як почалася її дружба зі співачкою Тіною Кароль.

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