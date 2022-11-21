Звезда сериала "Могучие рейнджеры" Джейсон Фрэнк совершил самоубийство

Известный американский актер и боец смешанных единоборств, сыгравший роль Томми Оливера в сериале "Могучие рейнджеры", Джейсон Фрэнк совершил самоубийство.

Знаменитость скончалася 19 ноября в Техасе. На момент смерти Джейсону было 49 лет. Причину самоубийства актера не сообщают.

"Пожалуйста, уважайте частную жизнь его семьи и друзей в это ужасное время, когда мы смирились с потерей такого замечательного человека. Он очень любил свою семью, друзей и поклонников. Они будут действительно скучать", — сказал представитель актера, пишет TMZ.

Джейсон Фрэнк / Фото: Associated Press

Тем временем инсайдер сообщил изданию, что актер Джейсон в последние годы страдал от депрессии. На это повлиял его развод с женой и самоубийство приемной дочери.

Отметим, Джейсон Фрэнк за время своей актерской карьеры успел сняться более чем в 30 кинокартинах. Известность знаменитости принесла роль Томми Оливера в американском сериале "Могучие рейнджеры".

Напомним, недавно в семье Дженнифер Энистон произошло горе. У актрисы умер отец, звезда "мыльных опер" Джон Энистон.

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