Дженнифер Энистон сообщила о смерти 89-летнего отца-актера

Голливудская актриса Дженнифер Энистон сообщила о смерти отца, актера Джона Энистона.

Как стало известно, звезда "мыльных опер" ушла из жизни в пятницу, 11 ноября, в возрасте 89 лет. Причина смерти неизвестна.

На своей странице в Instagram Энистон добавила архивные фотографии с отцом и написала трогательное сообщение в память о нем.

Фото: instagram.com/jenniferanistononline

"Любой папа... Джон Энтони Энистон. Ты был одним из самых красивых людей, которых я когда-либо знала. Я так благодарна за то, что ты ушел в небеса с миром — и без боли. И 11.11 не меньше! У тебя всегда был идеальный выбор времени. Это число навсегда будет для меня еще большим смыслом отныне. Я буду любить тебя до конца времен", — написала актриса.

Фото: instagram.com/jenniferanistononline

Джон Энистон снискал славу благодаря своим ролям в многосерийных фильмах и сериалах. Многим актер запомнился своей ролью Виктора Кириакиса в сериале "Дни нашей жизни", в котором он снимался с 1985 года по этот год

Фото: instagram.com/jenniferanistononline

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