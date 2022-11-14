Дженніфер Еністон повідомила про смерть 89-річного батька-актора

Голлівудська акторка Дженніфер Еністон повідомила про смерть батька, актора Джона Еністона.

Як стало відомо, зірка "мильних опер" пішов з життя у п'ятницю, 11 листопада, у віці 89 років. Причина смерті невідома.

На своїй сторінці в Instagram Еністон додала архівні світлини із батьком та написала зворушливий допис у пам'ять про нього.

Фото: instagram.com/jenniferanistononline

"Любий тато... Джон Ентоні Еністон. Ти був одним з найгарніших людей, яких я коли-небудь знала. Я так вдячна за те, що ти пішов у небеса з миром - і без болю. І 11.11 не менше! У тебе завжди був ідеальний вибір часу. Це число назавжди матиме для мене ще більший сенс відтепер. Я буду любити тебе до кінця часів", - написала акторка.

Фото: instagram.com/jenniferanistononline

Джон Еністон здобув славу завдяки своїм ролям у багатосерійних фільмах та серіалах. Багатьом актор запам'ятався своєю роллю Віктора Кіріакіса у серіалі "Дні нашого життя", у якому він знімався від 1985 року до цього року

Фото: instagram.com/jenniferanistononline

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