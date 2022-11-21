"РЕКСи" з ДШВ: розвідники екстра-класу нищать ворога на всіх фронтах

Свій день десантні-штурмові війська зустрічають у найгарячіших точках фронту, адже саме підрозділи ДШВ у Великій війні першими їдуть у наступ та проривають лінію фронту ворога, йдеться в ТСН.

Вони відбивали Херсон, першими зайшли в Ізюм, зварили у котлі росіян в Лимані, а нині повертають селища на Луганщині і повернулись із цих боїв з трофеями.

Підрозділ десантників відбили ще кілька зайнятих окупантами сіл у районі Кремінної. Кажуть, цього разу було складніше, ніж під час деокупації Харківщини, де хлопці звільняли Ізюм та Лиман. Тепер мобілізованих росіян просто тьма у ворожих окопах, а це ускладнює наступ, каже Дмитро.

“Частина противника знищувалась, інша частина - одразу ставала на їхні місця і займала їхні рубежі. Було важко, але все одно, частково із завданням справились”, - переконує він.

Дмитро у десантно-штурмових військах від початку війни, тож добре вивчив противника. “На початку війни місцями було видно - хороших солдатів, які знали, що від них хочуть. А зараз просто стадо”, - розповідає він.

Та з цією аматорською армією росіян українські штурмовики впорались. Доказ тому - документи знищених і полонених на луганській землі окупантів.

А все тому, що серед бійців “РЕКСи” - так називають у десанті називають найкрутіших штурмовиків. “Розвідник екстра-класу - так розшифровувалось. Кожен десантник – це розвідник, але не кожен розвідник – це десантник. У нашому випадку це гордість, це звання, кого називають “РЕКСом”, - пояснюють хлопці.

Стати “РЕКСом” у десанті може не кожен. “РЕКС” - це універсальний солдат. “Десантник повинен вміти стріляти з усього озброєнння, яке є у його підрозділі. Окрім цього вони вміють навчити особовий склад, який до нас поступає”, - наголошують в підрозділі.

Українські десантники зустрічають своє професійне свято вкотре на передовій у боях із ворогом - на Донеччині та на Луганщині, а також на околицях Запоріжжя. І завжди цього дня згадують тих, хто зійшов з дистанції.

Траса від Слов’янська до нещодавно звільненого Ізюма перетворюється на місце пам’яті - прапори із куполами тут з’являються ледь не на кожному кілометрі. Точну кількість загиблих у цих боях ми дізнаємось після перемоги, але точно вже можна сказати, ціна нашої свободи дуже висока.

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