"РЭКСы" из ДШВ: разведчики экстра-класса уничтожают врага на всех фронтах

Свой день десантные-штурмовые войска встречают в самых горячих точках фронта, ведь именно подразделения ДШВ в Великой войне первыми едут в наступление и прорывают линию фронта врага, говорится в ТСН.

Они отбивали Херсон, первыми вошли в Изюм, сварили в котле россиян в Лимане, а ныне возвращают селения в Луганскую область и вернулись из этих боев с трофеями.

Подразделение десантников отразили еще несколько занятых оккупантами сел в районе Кременной. Говорят, в этот раз было сложнее, чем во время деоккупации Харьковщины, где ребята освободили Изюм и Лиман. Теперь мобилизованных россиян просто тьма во вражеских окопах, а это усложняет наступление, говорит Дмитрий.

“Часть противника уничтожалась, другая часть – сразу становилась на их места и занимала их рубежи. Было тяжело, но все равно, частично с задачей справились”, — убеждает он.

Дмитрий в десантно-штурмовых войсках с начала войны и хорошо изучил противника. “В начале войны местами было видно – хороших солдат, знавших, что от них хотят. А сейчас просто стадо”, – рассказывает он.

Но с этой любительской армией россиян украинские штурмовики справились. Доказательство тому – документы уничтоженных и пленных на луганской земле оккупантов.

А все потому, что среди бойцов РЭКСы — так называют в десанте называют самых крутых штурмовиков. "Разведчик экстра-класса – так расшифровывалось. Каждый десантник – это разведчик, но не каждый разведчик – это десантник. В нашем случае это гордость, это звание, кого называют РЭКСом", — объясняют ребята.

Стать "РЭКСом" в десанте может не каждый. "РЭКС" — это универсальный солдат. “Десантник должен уметь стрелять из всего вооружения, которое есть в его подразделении. Кроме этого они умеют научить поступающий к нам личный состав”, — подчеркивают в подразделении.

Украинские десантники встречают свой профессиональный праздник в очередной раз на передовой в боях с врагом — в Донецкой и Луганской области, а также в окрестностях Запорожья. И всегда в этот день вспоминают сошедших с дистанции.

Трасса от Славянска до недавно освобожденного Изюма превращается в место памяти – флаги с куполами здесь появляются чуть ли не на каждом километре. Точное количество погибших в этих боях мы узнаем после победы, но уж точно можно сказать, цена нашей свободы очень высока.

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