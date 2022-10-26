Вбивство військового в Києві: добровольця вбили троє чоловіків з Lexus

Звинувачення у вбивстві отримав лише один із трьох нападників.

Під Києвом попрощалися з Олексієм Щербиною. Він мав їхати добровольцем на фронт, оформлював документи, але зробив зауваження про неправильне паркування трьом чоловікам на Lexus. Суперечка переросла в бійку і закінчилася стріляниною.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

У селі Хотів на Київщині в місцевій церкві відспівують Олексія Щербину. Йому було 34 роки. Учасник місцевого добровольчого формування, волонтер збирався на фронт, але його вбили у тилу.

Олексій жив у тихому дворі, де багато автівок. Він разом із коханою паркували машину, коли у двір заїхав Lexus, порушуючи правила дорожнього руху.

"Я так розумію, що він паркувався не за правилами. Загиблий, мабуть, зробив йому зауваження. Ми так розуміємо, попередньо, внаслідок чого чоловіки вийшли на проїжджу частину та почали з’ясовувати сстосунки", – розповіла начальниця відділу комунікацій поліції Києва Юлія Гірдвіліс.

На Олексія, який того дня був у військовій формі, напали троє. Спочатку били, а потім водій того самого Lexus дістав вогнепальну зброю та застрелив Олексія. Поліція та медики приїхали, коли він був ще живий, але врятувати не вдалося.

"Смерть настала внаслідок не побиття, а через вогнепальне поранення", – сказали медики.

"Він не побоявся зробити зауваження трьом покидькам. Олексій – він людина, він був справедливий і в цій ситуації. Що після зробленого зауваження відморозки сприйняли слова буквально", – розповів командир ДФТГ "Свобода" Всеволод Терентьєв.

Поруч з Олексієм на прощанні його кохана Ірина. Вони от-от мали побратися і навіть встигли купити обручки. Півроку тому в них народилася донька Юля. Побратими розповідають – свою малу Олексій просто обожнював.

Чоловік записався добровольцем від самого початку повномасштабного вторгнення, але тоді кохана була на останніх місяцях вагітності, тож до війська мав йти тепер.

"Відмовляв, мала дитинка, розраховував, що буде корисний в тилу. Узгодили, що у складі нашого батальйону мав їхати на схід", – розповів Терентьєв.

Коли суд обирав нападникам запобіжний захід, туди прийшли небайдужі вимагати, аби вбивць Олексія покарали найсуворіше. Імена нападнкиів відомі – це Вячеслав Вільцанюк, Ігор Котирло та Леонід Ігнатенко. Наразі їх взяли під варту на два місяці без права внесення застави.

"Водій позашляховика уже потрапляв у поле зору правоохорнців за шахрайські дії. Там триває розслідування досудове", – повідомили в поліції.

Але замість умисного вбивства групою осіб, звинувачення у вбивстві отримав лише Вільцанюк. Його поплічників звинувачують у хуліганстві.

Нагадаємо, Олексій Щербину вбили 21 жовтня близько 16:00. Троє чоловіків жорстко побили та застрелили його.

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