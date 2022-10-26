Убийство военного в Киеве: нападавших взяли под стражу, детали истории

Обвинение в убийстве получил только один из трех нападавших.

Под Киевом простились с Алексеем Щербиной. Он должен был ехать добровольцем на фронт, оформлял документы, но сделал замечание о неправильной парковке трем мужчинам на Lexus. Спор перерос в драку и закончился стрельбой.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

В селе Хотив в Киевской области в местной церкви отпевают Алексея Щербину. Ему было 34 года. Участник местного добровольческого формирования, волонтер собирался на фронт, но его убили в тылу.

Алексей жил в тихом дворе, где много автомобилей. Он вместе с любимой парковали машину, когда во двор заехал Lexus, нарушая правила дорожного движения.

"Я так понимаю, что он парковался не по правилам. Погибший, видимо, сделал ему замечание. Мы так понимаем, предварительно, в результате чего мужчины вышли на проезжую часть и начали выяснять отношения", – рассказала начальница отдела коммуникаций полиции Киева Юлия Гирдвилис.

На Алексея, который в тот день был в военной форме, напали трое. Сначала били, а затем водитель того же Lexus достал огнестрельное оружие и застрелил Алексея. Полиция и медики приехали, когда он был еще жив, но спасти его не удалось.

"Смерть наступила в результате не избиения, а из-за огнестрельного ранения", — сказали медики.

"Он не побоялся сделать замечание трем подонкам. Алексей – он человек, он был справедлив и в этой ситуации. Что после сделанного замечания отморозки восприняли слова буквально", – рассказал командир ДФТГ "Свобода" Всеволод Терентьев.

Рядом с Алексеем на прощании его возлюбленная Ирина. Они вот-вот должны были пожениться и даже успели купить обручальные кольца. Полгода назад у них родилась дочь Юля. Собратья рассказывают – свою малышку Алексей просто обожал.

Мужчина записался добровольцем с самого начала полномасшитабного вторжения, но тогда возлюбленная была на последних месяцах беременности, поэтому в армию должен был идти теперь.

"Отговаривал, маленький ребенок, рассчитывал, что будет полезен в тылу. Согласовали, что в составе нашего батальона должен был ехать на восток", — рассказал Терентьев.

Когда суд выбирал нападающим меру пресечения, туда пришли неравнодушные требовать, чтобы убийц Алексея наказали строжайшее. Имена нападающих известны – это Вячеслав Вильцанюк, Игорь Котырло и Леонид Игнатенко. В настоящее время их взяли под стражу на два месяца без права внесения залога.

"Водитель внедорожника уже попадал в поле зрения правоохранителей за мошеннические действия. Там продолжается досудебное расследование", — сообщили в полиции.

Но вместо умышленного убийства группой лиц обвинение в убийстве получил только Вильцанюк. Его приспешников обвиняют в хулиганстве.

Напомним, Алексея Щербину убили 21 октября около 16:00. Трое мужчин жестоко избили и застрелили его.

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