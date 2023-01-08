Крис Хемсворт развеселил видео, где дети мешают ему медитировать под водой

Голливудский актер Крис Хемсворт продемонстрировал поклонникам, как умеет держаться под водой.

На своей странице в Instagram знаменитость поделился забавным видео с одной из своих тренировок. Крис пытался продержаться под водой длительное время, пока его дети шалили в бассейне и всячески отвлекали отца от его экспериментов.

"Не позволяйте отвлекающим факторам стать на пути к вашим целям... как бы сильно они ни пытались проплывать перед вами", — подписал видео Хемсворт.

Как отметил актер, он уже смог поставить свой личный рекорд – всего Крис продержался под водой уже целых 200 минут.

На такие эксперименты Хемсворт пошел ради нового проекта, в котором вместе со специалистами пытается оценить максимальную выносливость человеческого тела и найти пути к долголетию в будущем. Таким образом, актер хочет призвать людей вести здоровый образ жизни и заниматься спортом.

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