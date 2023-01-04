Буданов прокомментировал, кто устраивает "хлопки" в России

Глава разведки подтвердил свой прогноз о том, что взрывы в РФ будут продолжаться.

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал, кто совершает "хлопки" в России и действительно ли оккупанты уничтожили четыре системы HIMARS.

Об этом глава украинской разведки рассказал в эфире "Сніданку з 1+1".

"В интервью ABC я сказал, что взрывы в России будут продолжаться, будут становиться еще глубже и глубже", – напомнил Буданов.

Телеведущий тогда задал уточняющий вопрос: "Хлопок" – это мы или не мы?"

"На такой вопрос я смогу вам ответить по окончании нашей победой в этой войне", — ответил глава ГУР.

Он также прокомментировал последние заявления россиян о якобы уничтожении на фронте четырех HIMARS украинской армии.

"Это не так. Если посчитать российские заявления, а мы ведем такую статистику, за это время они уже "уничтожили" почти 56 или 57 машин. У нас в принципе столько нет. Поэтому это очередная их так называемая "победа" – когда они уничтожили 4 HIMARS. Ну, пусть верят в это", – рассказал Буданов.

Напомним, в середине декабря 2022 года секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя "хлопок" в России, сказал: "Поверьте, оно будет пылать и гореть, пока не сгорит вся Москва, что обязательно произойдет за наши с вами дни". В то же время, он отметил, что не может комментировать, кто причастен к инцидентам в РФ.

Военный эксперт Олег Жданов тоже прогнозирует на 2023 год продолжение ударов вглубь территории России. По его словам, Украина может получить необходимое для этого оружие от Запада до весны, а также имеет собственные возможности.

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