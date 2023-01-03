Жданов рассказал, ждать ли от ВСУ новых ударов вглубь России

Вооруженные силы Украины в новом году будут продолжать удары вглубь территории России. Соответствующее оружие с увеличенным радиусом поражения Запад может предоставить Украине до весны. Кроме того, у ВСУ есть собственные возможности, которые позволили уже дважды атаковать авиабазу стратегических бомбардировщиков в Энгельсе.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов во время всеукраинского телемарафона, транслируемого Youtube-каналом ТСН.

Как отметил Жданов, даже в Москве боятся атак ВСУ:

"31 декабря спецназ ФСБ был поднят по тревоге, они оцепили Красную площадь... Российские паблики писали, что Москву окружили более 20 тысяч военнослужащих воздушных сил. Они развернули все, что у них есть — и "Тор", и "Бук" вокруг Москвы по полям расставляли расчеты. На новогоднюю ночь закрывали небо Москвы — так они боятся".

По мнению военного эксперта, наносить удары вглубь РФ "вполне возможно и нужно".

"Об этом говорил главнокомандующий генерал Залужный еще в сентябре — о паритетном оружии. Даже несмотря на то, что партнеры до сих пор колеблются, давать ли нам оружие с дальностью 300 км и больше, думаю, к весне точно дадут такое оружие. Дальше спорить нет смысла — надо либо поставлять, либо прекращать эти все разговоры вообще", — сказал он.

По словам Жданова, если Запад не даст такое оружие, это может привести "либо к заморозке конфликта в лучшем случае, либо к ухудшению состояния линии фронта по отношению к сегодняшнему дню".

"Думаю, такое они себе позволить не могут. Это будет ослаблением их политической позиции по отношению к Путину. Так что дадут", — убежден он.

В то же время, военный эксперт напомнил, что у ВСУ "появляется все больше собственных возможностей".

"У нас появляются наши беспилотники. Государственного или частного производства – уже неважно. Работает военно-промышленный комплекс. Есть люди, способные обеспечить нам наличие такого оружия. Достаточно эффективно. 700 километров преодолеть, причем дважды. Дважды на стратегический аэродром они залетели... Я имею в виду аэродром "Энгельс", — сказал Жданов.

Напомним, 5 декабря на аэродромах возле Рязани (Дягилево) и в Саратовской области (Энгельс) прозвучали взрывы. Стало известно, что на авиабазе Энгельса были повреждены два ракетоносца Ту-95.

На аэродроме под Рязанью взорвался бензовоз, повреждения получил самолет Ту-95.

В минобороны России признали инцидент и сообщили, что из-за взрывов были повреждены два самолета и погибли 4 российских оккупанта. Удары якобы были нанесены "реактивными советскими беспилотниками".

6 декабря на аэродроме в Курске произошел пожар в результате атаки беспилотника, вспыхнул нефтенакопитель.

В ночь на 26 декабря в Энгельсе снова раздался мощный взрыв на военном аэродроме. В минобороны России подтвердили атаку беспилотника на аэродром и сообщили о трех погибших военных.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов впоследствии заявил, что удары по военным объектам на территории России будут продолжаться, также они будут наноситься дальше вглубь страны-агрессора.

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