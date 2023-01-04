Буданов прокоментував, хто влаштовує "бавовни" в Росії

Голова розвідки підтвердив свій прогноз про те, що вибухи в РФ продовжуватимуться.

Очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов прокоментував, хто скоює "бавовни" в Росії, і чи справді окупанти знищили чотири системи HIMARS.

Про це голова української розвідки розповів у ефірі "Сніданку з 1+1"".

"В інтерв’ю ABC я сказав, що вибухи в Росії будуть продовжуватись, будуть ставати ще глибшими і глибшими", – нагадав Буданов.

Телеведучий тоді поставив уточнювальне запитання: "Бавовона" – то ми чи не ми?"

"На таке питання я зможу вам відповісти після закінчення перемогою нашою в цій війні", – відповів очільник ГУР.

Він також прокоментував останні заяви росіян про начебто знищення на фронті чотирьох HIMARS української армії.

"Це не так. Якщо порахувати російські заяви, а ми ведемо таку статистику, за цей час вони вже "знищили" майже 56 чи 57 машин. В нас в принципі стільки немає. Тому це чергова їхня так звана "перемога" – коли вони знищили 4 HIMARS. Ну, хай вірять у це", – розповів Буданов.

Нагадаємо, в середині грудня 2022 року секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи "бавовни" в Росії, сказав: "Повірте, воно буде палати і горіти, поки не згорить вся Москва, що обов’язково станеться за наші з вами дні". Водночас він зазначив, що не може коментувати, хто причетний до інцидентів у РФ.

Військовий експерт Олег Жданов теж прогнозує на 2023 рік продовження ударів углиб території Росії. За його словами, Україна може отримати необхідну для цього зброю від Заходу до весни, а також має і власні можливості.

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