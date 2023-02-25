Китай выступил против осуждения войны России против Украины в коммюнике саммита G20

Китай и Россия выступили против совместного коммюнике по войне в Украине по итогам саммита министров финансов G20.

Саммит министров финансов и глав центральных банков "Большой двадцатки" (G20), организованный Индией, вероятнее всего, завершится без общего коммюнике из-за разногласий по поводу войны России против Украины.

Об этом сообщает Reuters.

Соединенные Штаты и их союзники из Большой семерки (G7) добиваются в коммюнике прямо осудить Россию за вторжение в Украину. Однако российская и китайская делегации выступили против такой трактовки.

Кроме того, Индия, которая в этом году председательствует в G20, не хочет использовать слово "война" в коммюнике, ведь она придерживается нейтральной позиции относительно этой войны. В частности, Индия отказывается обвинять Россию во вторжении и продолжает увеличивать закупки российской нефти.

Источники Reuters в G20 добавили, что переговоры по коммюнике были трудными, поскольку Россия и Китай блокировали большинство предложений западных стран, поэтому консенсус по коммюнике остается маловероятным, а встреча закончится лишь заявлением стороны, суммирующей обсуждение.

Напомним, Китай обнародовал так называемый "мирный план", состоящий из 12 пунктов, специально подготовившихся в Пекине к годовщине вторжения. Подробнее – читайте по ссылке.

Впоследствии ведущее немецкое СМИ сообщило, что Китай может поставлять оружие России. В Китае правительство опровергло информацию СМИ о том, что страна поставляет беспилотники России.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как он оценивает позицию Китая: "Мне кажется, что это был не "мирный план" Китая, не резолюция и не декларация, не инфраструктура для чего-то. Я считаю, что Китай высказал свои мнения по поводу Я уже говорил, что считаю, что то, что Китай начал говорить об Украине, это неплохо".

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