Китай насправді грає на знесилення Росії: експерт пояснив, що це означає

Китай насправді не прагне перемоги Росії у війні, а передавання їй зброї лише ще більше розхитає і так нестабільну сьогодні економіку Китаю.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський вважає, що Китай грає на знесилення Росії.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Не треба перебільшувати роль Китаю у війні. Достатньо подивитися на товарообіг, який існує між Китаєм, США та Європою, тобто між цивілізованим світом і товарообіг між Китаєм та РФ. Він не набагато відрізняється від товарообігу між Китаєм і Тайванем. Виходячи з цього, Китаю невигідно, щоб Росія перемогла у війні, щоб Росія посилилася", - пояснив Грабський.

На його думку, Пекін фактично вже є учасником війни, адже "95% дронів, якими воюють обидві армії, вироблені у Китаї".

"Форма, бронежилети, каски й інше спорядження надходить з Китаю для потреб обох армій. Китай чітко усвідомлює, що передача летальної зброї РФ призведе до колапсу китайської економіки, тому що вона не є настільки стабільною, щоб протистояти викликам та загрозам. Китай грає свою гру на знесилення Росії", - пояснив експерт.

Нагадаємо, раніше провідне німецьке ЗМІ повідомило, що Китай може постачати зброю Росії. Натомість у Китаї уряд спростував таку інформацію ЗМІ і заявив, що не збирається вступати у цей конфлікт.

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