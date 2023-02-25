Россия прекратила поставлять нефть в Польшу по трубопроводу "Дружба"

Польша перестала получать нефть из России через один из крупнейших нефтепроводов в мире "Дружба".

Крупнейшая польская нефтяная компания PKN Orlen SA перестала получать нефть через нефтепровод "Дружба" из России.

Об этом сообщил главный исполнительный директор Даниэль Обайтек в Twitter.

По его словам, только 10% сырья импортировалось в Польшу из России. Теперь их планируют заменить другими поставками.

"Мы эффективно обеспечиваем поставку сырья. Россия прекратила поставки нефти в Польшу, к чему мы полностью готовы. Лишь 10 процентов сырья уже поступало из России, и мы заменим ее нефтью по другим направлениям. Это результат диверсификации, которую мы проводили в последние годы", – написал Обайтек.

Прекращение поставок по контракту Orlen с "Транснефтью" является отражением аналогичного шага "Газпрома", который неожиданно прекратил поставки природного газа в Польшу в апреле 2022 года.

Следует отметить, что "Дружба" является одним из крупнейших нефтепроводов в мире, протяженностью около 5500 км. Он берет начало в г. Альметьевске (Республика Татарстан, Россия), после чего проходит через Самару (РФ) и Брянск (РФ) до Мозыря (Беларусь). В Мозыре "труба" делится на южную ветвь, которая проходит через Украину и ведет в Чехию, Словакию и Венгрию, и северную ветвь – в Польшу и Германию.

Напомним, в прошлом году сообщалось, что Польша обращалась за поддержкой в Германию, чтобы пролоббировать введение санкций Евросоюза на польско-немецкий участок нефтепровода "Дружба". Таким образом, Варшава планировала отказаться от соглашения о покупке российской нефти в 2023 году без уплаты штрафов.

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