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Китай резко потерял интерес к российской нефти — Reuters

Китай резко потерял интерес к российской нефти — Reuters

Китай снизил закупки российской нефти / Фото: Associated Press

Спрос на энергоресурс из РФ упал.

У российских нефтяных компаний возникли проблемы с резким понижением спроса на свой энергоресурс со стороны Китая. Продажи российских нефтяных компаний снизились почти вдвое.

Об этом пишет Reuters.

По данным журналистов, с 1 по 19 июня в направлении Китая из российских портов было отгружено всего 0,26 млн тонн нефти сорта Urals, тогда как в мае поставки достигали 0,67 млн тонн.

В рамках рейдовых перевалок, то есть, когда нефть перекачивают с танкера, Китай получил из РФ 300 тысяч тонн — на 120 тысяч меньше, чем за первые три недели мая.

"Вместо российских баррелей независимые китайские НПЗ, известные как "самовары", предпочли иранские — скидки на них оказались больше", — сказал работающий на китайском рынке нефтетрейдер.

"Конец июня, когда экспортеры должны продать выручку под налоги, вряд ли облегчит состояние пациента по имени "рубль. Темпы девальвации могут замедлиться, но затем доллар будет продолжать дорожать", — подчеркнул аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

Напомним:

Справка:

Россия по-прежнему продает свою нефть и газ на внешнем рынке. Крупнейшими импортерами российской нефти Китай и Индия, где сосредоточено 80% российского нефтяного рынка. Однако Кремль страдает снижением доходов за энергоносители, ведь для того, чтобы эти страны покупали российскую нефть, РФ предоставляет им огромные скидки.

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