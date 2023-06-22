Китай резко потерял интерес к российской нефти — Reuters

У российских нефтяных компаний возникли проблемы с резким понижением спроса на свой энергоресурс со стороны Китая. Продажи российских нефтяных компаний снизились почти вдвое.

Об этом пишет Reuters.

По данным журналистов, с 1 по 19 июня в направлении Китая из российских портов было отгружено всего 0,26 млн тонн нефти сорта Urals, тогда как в мае поставки достигали 0,67 млн тонн.

В рамках рейдовых перевалок, то есть, когда нефть перекачивают с танкера, Китай получил из РФ 300 тысяч тонн — на 120 тысяч меньше, чем за первые три недели мая.

"Вместо российских баррелей независимые китайские НПЗ, известные как "самовары", предпочли иранские — скидки на них оказались больше", — сказал работающий на китайском рынке нефтетрейдер.

"Конец июня, когда экспортеры должны продать выручку под налоги, вряд ли облегчит состояние пациента по имени "рубль. Темпы девальвации могут замедлиться, но затем доллар будет продолжать дорожать", — подчеркнул аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

Напомним:

Саудовская Аравия в апреле повысит цены на нефть для Азии и Европы . Крупнейшая польская нефтяная компания PKN Orlen SA перестала получать нефть из-за нефтепровода "Дружба" из России .

. Крупнейшая польская нефтяная компания PKN Orlen SA . Страны Группы Семи (G7) и Европейский союз планируют ввести новые санкции против России . Они могут затронуть газовые и нефтяные трубопроводы, в частности, нефтепровод "Дружба".

. Они могут затронуть газовые и нефтяные трубопроводы, в частности, нефтепровод "Дружба". Financial Times отмечает, что вряд ли санкции покажут результаты. Однако в Брюсселе настроены решительно, ведь к началу полномасштабного вторжения России в Украину доля российского газа в европейском импорте упала с более чем 40% до 10%.

Справка:

Россия по-прежнему продает свою нефть и газ на внешнем рынке. Крупнейшими импортерами российской нефти Китай и Индия, где сосредоточено 80% российского нефтяного рынка. Однако Кремль страдает снижением доходов за энергоносители, ведь для того, чтобы эти страны покупали российскую нефть, РФ предоставляет им огромные скидки.

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