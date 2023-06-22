Військові розповіли про "особливо важкі бої" на фронті: подробиці

На Лиманському напрямку відбуваються важкі бої. Окрім того, українські Сили оборони продовжують контрнаступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов під час телемарафону.

"Особливо важкі бої тривають на Лиманському напрямку - в районах на північний захід від Діброви, біля Серебрянського лісництва та північніше Григорівки Донецької області", - розповів він.

За словами представника українського Генштабу, ЗСУ вели наступальні дії у напрямку Білогорівки та Діброви. Крім того, вони закріплюються на досягнутих рубежах на напрямку Рівнопіль-Старомайорське.

Нагадаємо, у своєму щоденному звіті американські аналітики Інституту вивчення війни інформують, що ЗСУ, ймовірно, успішно створюють умови для основного удару, попри повільніший, ніж очікувалося, темп контрнаступу. В ISW наголошують, що наголошують, контрнаступ ЗСУ буде серією поступових і послідовних наступальних дій.

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