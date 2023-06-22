Вибух у Києві: у багатоповерхівці – загроза обвалення (відео з місця подій)

У будинку проводиться демонтаж пошкоджених конструкцій за допомогою автокранів.

Внаслідок вибуху в багатоповерхівці 22 червня Києва в будинку виникла загроза обвалення. На місці працюють надзвичайники.

Про це з місця подій повідомив кореспондент програми "Сніданок з 1+1" Антон Пишний.

Після ліквідації пожежі внаслідок вибуху в 16-поверхівці Києва надзвичайники встановили, що існує загроза обвалення будівлі. Тож будинок залишили всі рятувальники. За роботу узялися альпіністи від ДСНС. Триває розбирання завалів пошкодженої багатоповерхівки.

Після вибуху в будинку в Києві виникла загроза його обвалення / Фото: ТСН.ua

Вибух газу в Києві: багатоповерхівка може обвалитися в будь-який момент

Вибух у Києві 22 червня: що відомо

У Дніпровському районі Києва стався сильний вибух у ніч проти 22 червня в 16-поверховому будинку на вул. Малишка. На місці зайнялася сильна пожежа, яку до ранку гасили рятувальники.

Внаслідок вибуху загинули двоє людей, ще п’ятеро постраждали. Врятувати вдалося 18 осіб.

За попередніми даними, вибух у столичній багатоповерхівці стався через витік газу. Зафіксовані суттєві руйнування на сьомому-восьмому поверхах: повністю зруйновано чотири квартири.

Наразі відбувається демонтаж пошкоджених конструкцій за допомогою автокранів.

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