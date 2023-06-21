"Ситуація дуже складна": Данілов про перебіг контрнаступу

За словами Данілова окупанти зрозуміли свої помилки і зробив певні кореляції поведінки, тактики, стратегії.

Секретар РНБО Олексій Данілов визнав, що ситуація під час контрнаступу є дуже складною, ворог зробив висновки зі своїх попередніх помилок.

Про це Данілов заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Ситуація дуже складна. Ворог за цей час зрозумів свої помилки, зробив певні кореляції поведінки, тактики, стратегії. Але нас це точно не зупинить. Наші військові розуміють, що їм треба робити. Є питання відносно замінування величезної кількості наших територій, є питання складні на території Луганської, Донецької областей. Але той план, який було затверджено на засіданні Ставки... він втілюється в життя. Ми не бачимо на сьогодні відхилень... Перемога буде обов’язково за нами", – запевнив секретар РНБО.