"Ситуация очень сложная": Данилов о ходе контрнаступления

По словам Данилова оккупанты поняли свои ошибки и совершили определенные корреляции поведения, тактики, стратегии.

Секретарь СНБО Алексей Данилов признал, что ситуация во время контрнаступления очень сложно, враг сделал выводы из своих предыдущих ошибок.

Об этом Данилов заявил в эфире общенационального телемарафона.

"Ситуация очень сложная. Враг за это время понял свои ошибки, совершил определенные корреляции поведения, тактики, стратегии. Но нас это точно не остановит. Наши военные понимают, что им надо делать. Есть вопросы относительно заминирования огромного количества наших территорий, есть сложные вопросы" на территории Луганской, Донецкой областей. Но тот план, который был утвержден на заседании Ставки... он воплощается в жизнь. Мы не видим сегодня отклонений... Победа будет обязательно за нами", — заверил секретарь СНБО.