Морські піхотинці майстерно знищили ворожу БМП ударним дроном (відео)

Воїни 501-го окремого батальйону морської піхоти обіцяють: далі буде!

Морська піхота Військово-морських сил Збройних сил України, а саме морпіхи 501-го окремого батальйону, вчергове уразили бойову техніку противника - ворожу БМП.

Про це повідомила та оприлюднила відео 36-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

Морпіхи 501-го окремого батальйону морської піхоти знищили БМП ударним дроном.

Нагадаємо, під час війни з Росією морські піхотинці гідно захищають українську державу в багатьох куточках країни. За цей час українські морпіхи неодноразово проявляли мужність та справжній героїзм.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв про те, як воїни окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського 45 днів героїчно стримували окупантів у повному оточенні.

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