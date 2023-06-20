Працівник "Укрзалізниці" хотів зірвати контрнаступ – СБУ

Служба безпеки України затримала агента РФ, який допомагав ворогові зірвати контрнаступ ЗСУ і планував підірвати залізницю на Дніпропетровщині. Зрадником виявився працівник місцевої станції "Укрзалізниці", якого на початку цього року завербував кадровий співробітник російської воєнної розвідки.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зловмисник збирав інформацію про залізничні маршрути перевезення та місця розвантаження іноземної військової техніки ЗСУ, яка задіяна в контрнаступальних операціях українських військ. Крім того, агент РФ фіксував координати залізничних станцій і мостів, через які йде передислокація важкого озброєння та боєприпасів Сил оборони.

"Для виконання завдань агресора він детально знімав об’єкти на камеру мобільного телефона під час робочих виїздів потягом. Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для проведення повітряних ударів по регіону. Також російські загарбники розглядали "варіант диверсії" на об’єктах "Укрзалізниці" за участі завербованого агента", - розповіли спецпризначенці.

Таким чином агресор планував зірвати постачання пального, зброї та боєприпасів для ЗСУ на південно-східному фронті.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено:

▪️ гранати Ф-1 та РГД-5;

▪️ карабін;

▪️ велику кількість набоїв до стрілецької зброї;

▪️ димові шашки.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Наразі він перебуває під вартою. Зрадникові загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, на Сумщині затримали інформаторку, яка через родичів в РФ "зливала" дані про оборону області.

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