161 вибух: Росія продовжує обстрілювати Сумщину

Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини на 21 липня 2023 року.

Протягом дня росіяни здійснили 29 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 161 вибух. Обстрілів зазнали Новослобідська, Середино-Будська, Есманська, Краснопільська, Білопільська, Шалигинська, Великописарівська громади.

Про це пише Сумська обласна військова адміністрація у соціальних мережах.

Новослобідська громада: здійснено артобстріл (4 вибухи).

Середино-Будська громада: зафіксовано 5 вибухів АГС.

Есманська громада: були артобстріли (12 вибухів) та обстріл з АГС (5 вибухів). Також з ворожого гелікоптера здійснено пуск 2-х некерованих ракет типу «НАР» (2 вибухи). Крім того, був обстріл з міномету (31 вибух).

Краснопільська громада: 43 міни скинув ворог на територію громади.

Білопільська громада: здійснено мінометні обстріли (22 вибухи).

Шалигинська громада: був обстріл з АГС (5 вибухів).

Великописарівська громада: зафіксовано 30 вибухів з мінометів та обстріл з СПГ-9 (2 вибухи).

Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

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Нагадаємо, 15 липня із Сум до Києва вирушив перший евакуаційний потяг. Він курсуватиме щодня. На вокзалі "Укрпошта" виплачує кожному громадянину після прибуття 3 тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю і 2 тисячі гривень - для всіх інших осіб.