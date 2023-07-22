Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

161 вибух: Росія продовжує обстрілювати Сумщину

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
273
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
161 вибух: Росія продовжує обстрілювати Сумщину

Росія стирає селища у Сумській області бомбами, артилерією і ракетами / Фото: ТСН.ua

Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини на 21 липня 2023 року.

Протягом дня росіяни здійснили 29 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 161 вибух. Обстрілів зазнали Новослобідська, Середино-Будська, Есманська, Краснопільська,  Білопільська, Шалигинська, Великописарівська громади. 

Про це пише Сумська обласна військова адміністрація у соціальних мережах.

  • Новослобідська громада: здійснено артобстріл (4 вибухи). 
  • Середино-Будська громада: зафіксовано 5 вибухів АГС. 
  • Есманська громада: були артобстріли (12 вибухів) та обстріл з АГС (5 вибухів). Також з ворожого гелікоптера здійснено пуск 2-х некерованих ракет типу «НАР» (2 вибухи). Крім того, був обстріл з міномету (31 вибух). 
  • Краснопільська громада: 43 міни скинув ворог на територію громади. 
  • Білопільська громада: здійснено мінометні обстріли (22 вибухи). 
  • Шалигинська громада: був обстріл з АГС (5 вибухів). 
  • Великописарівська громада: зафіксовано 30 вибухів з мінометів та обстріл з СПГ-9 (2 вибухи). 
  • Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, 15 липня із Сум до Києва вирушив перший евакуаційний потяг. Він курсуватиме щодня. На вокзалі "Укрпошта" виплачує кожному громадянину після прибуття 3 тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю і 2 тисячі гривень - для всіх інших осіб.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
273
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація