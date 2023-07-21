Захопили у 2014-у: росіяни потопили український корвет "Тернопіль"

Окупанти вкрали судно під час окупації Криму у 2014 році.

21 липня російські військові потопили український корвет "Тернопіль". Знищення корабля відбулося у межах навчань.

Про це повідомляє "Мілітарний".

"Успішно" знищили те, що вкрали

Як повідомили росіяни, екіпаж ракетного катера "Івановець" виконав бойові стрілянини протикорабельними крилатими ракетами по судну-мішені в полігоні бойової підготовки у північно-західній частині Чорного моря. Ворог підтвердив "успішність виконання бойової вправи". Йдеться про те, що судно-мішень внаслідок завдання удару корабель було знищено.

Росіяни потопили український корвет "Тернопіль"

Фахівці "Мілітарного" вважають, що уражений саме український корвет "Тернопіль", який росіяни захопили у 2014 році. Ракета влучила у середню частину корабля вище ватерлінії та здетонувала. Окупанти не показали остаточні результати від прямого попадання ракети, проте корабель, імовірно, затонув.

Додається, що "Москит" – це радянська надзвукова протикорабельна крилата ракета з проникаючою бойовою частиною, яка важить 300 кілограмів, а 150 із них займає вибухівка.

Нагадаємо, росіяни побудували ракетний корабель "Циклон" для атак по Україні. Він має стати заміною крейсера "Москва", який затонув у 2022 році. Втім, судно не пройшло належних випробувань.

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