Сезон кавунів: чи діждемося із Херсона

Цьогоріч, як і рік тому, наприкінці липня смугастих на ринках бракує.

Кавуни потрохи з'являються на українських прилавках - із Туреччини, Греції, Азербайджану, подекуди навіть українські. Утім, поки що не з Херсонщини.

Скільки коштують, коли чекати на фури з баштанними та чи чекати їх узагалі, йдеться в сюжеті ТСН.

Раніше вантажівки з тоннами кавунів із Херсонщини, Одещини і Миколаївщини влітку роз'їжджалися Україною, а прилавки магазинів і ринків в цей час були всипані баштанними.

Цьогоріч, як і рік тому, наприкінці липня смугастих на ринках бракує.

В магазинах одразу кілька сортів: кавун звичайний найдешевший, з Туреччини - від 30 гривень за кілограм, поруч трохи дорожчий - кавун “Леді” з Греції, є деякі сорти з Іспанії.

Як повідомив керівник пресслужби мережі супермаркетів Іван Пальчевський, з українських - органічні кавуни аграрія з Одеської області, єдині, які приїхали із півдня країни. 40 гривень за кілограм - недешево. Бо сезон для них розпочинається тільки за тижнів два.

За його словами, ціна залежатиме від врожаю. Якщо буде нижча врожайність - ціна буде вища.

На Херсонщині, славетній українській батьківщині кавунів, щороку вирощували близько 70 відсотків усіх баштанних України. Тепер вона напівзатоплена, пересохла чи в тимчасовій окупації.

Також читайте В Україні стрімко здорожчала картопля: які ціни наразі

Місцевий фермер Михайло Данкевич втратив десятки гектарів землі з кавунами - вони залишилися під водою на лівому березі Дніпра, ще й в лапах чужинців. На початку червня - вони з другом знайшли поле на Київщині і засадили його насіннями з Херсону.

На понад 4 гектарах сподівається виростити приблизно 50 тонн. Каже, що клімат тут інший, сонце не так пече, тож ростуть кавуни повільніше. Але потрохи обживаються.

“Ми намагалися всі технології з Херсонщини відтворити тут - посів, обробка, крапельне зрошення”, - розповідає фермер.

За словами Михайла, вирощені тут кавуни аграрії готові віддавати по 10 грн і хотіли би, щоб у магазині їх продавали по 15, але навряд чи вдасться - логістика коштуватиме дорожче. А доїдуть вони до прилавків аж наприкінці серпня.

Звісно, умови в яких ростуть українські кавуни нині не найкращі. Втім, фахівці прогнозують хороший врожай. У розпал сезону в середині серпня смугасті ми купуватимемо по 20 гривень за кілограм.

Зараз на столичному ринку вдалося розшукати азербайджанські кавуни по 45 грн за кілограм.

“Люди наші звикли до ціни по 40-50-копійок, за кавун виплатити 50 грн за кг - це за дуже дорого”, - зізнається продавчиня Тетяна.

Втім, каже вона, треба ще трохи почекати і поїдуть дорогами фури, а по Дніпру повні баржі - із тоннами кавунів.

“Без дині, без кавуна можна прожити, головне вірити у перемогу, допомагати нашим хлопцям, хоча би підтримкою в душі і серці - і все буде добре”, - щиро вірить продавчиня.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Перші кавуни в магазинах! Яка ціна та чи будуть херсонські?"

Нагадаємо, після підриву росіянами Каховської ГЕС в Україні найближчим часом зникнуть херсонські кавуни та помідори. Дії окупантів фактично знищили систему зрошення правого та особливо лівого берега Херсонської області.

Читайте також: