Економіст розповів, якими будуть ціни на кавуни й дині

Наразі на прилавках українських магазинів та ринків продаються переважно імпортні кавуни з Туреччини й Болгарії. Ягоди з вітчизняних полів на прилавках з'являться в серпні. Втім, кавуни дешевими не будуть.

Про це розповів в ефірі "Суспільне Спротив" виконавчий директор "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин.

Експерт каже, що цього року ціни на кавуни вищі, ніж торік. Значного здешевлення не варто очікувати навіть у пік сезону.

"Десь до десяти гривень більше, ніж ціна минулого року. Хочу зазначити, що ще не сезон. Сезон буде в серпні. Тоді і кавуні, і дині здешевшають. Зараз різниця у ціні між кавуном і динею становить 30-40 грн за кілограм. Тижнів за два-три ціни знизяться на 5-7 гривень. На жаль, херсонського кавуна за 10 грн за кілограм ми скоро не побачимо", - сказав економіст.

Цього року, як і торік, більшість кавунів будуть ввезені з-за кордону. Тоді як раніше імпорт цих ягід становив лише 10%. За словами експерта, через наслідки підриву Каховської ГЕС "у найближчі роки точно з Херсонщини ми кавунів не побачимо".

Тим часом фермери почали активніше вирощувати кавуни на Миколаївщині та Одещині. Крім того, вирощування почали практикувати в центральних регіонах, у Рівненській та Закарпатській областях.

"Проблема в тому, що там трохи інакший температурний режим, ніж на півдні України, і там недостатньо сонця", - наголошує Пендзин.

Нагадаємо, скільки в цьому році коштуватимуть кавуни та коли з'являться на ринку, розповідав президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник. Зокрема, експерт прогнозує, що ягоди будуть дешевшими на 35-40%, ніж було торік.

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