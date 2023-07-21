Зловживання у військкоматах: ДБР розслідує понад 100 справ

Держбюро розслідувань розслідує понад 100 кримінальних проваджень із зловживань у військкоматах. Це за весь час загальної мобілізації в Україні.

Про це повідомили у відомстві.

За результатами цієї роботи 21 особі повідомлено про підозру, а до суду направлено 8 обвинувальних актів щодо 16 осіб.

"Незаконні дії фігурантів проваджень завдали державі збитків на 769 тисяч гривень. Самі ж "герої" розслідувань одержали неправомірної вигоди на суму 1,2 млн гривень. За матеріалами розслідувань ДБР, рішенням судів заарештовано майно підозрюваних та обвинувачених на суму 1,5 млн гривень", - уточнили у відомстві.

Також там зазначили, що у військкоматах процвітають "чорні схеми". Це видача фейкових довідок, оформлення інвалідності чи опікунства, а також організація за гроші переправлення "ухилянтів" через кордон у незаконний спосіб.

Нагадаємо, у Волинській області затримали працівника військкомату та чиновника міської ради, які за 37 тисяч грн допомагали чоловіку уникнути мобілізації.

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