У ЦРУ пояснили, чому контрнаступ ЗСУ завершиться успіхом

Армія РФ страждає від значних "структурних недоліків", який приховує потужним оборонним укріпленням.

У Центральному розвідувальному управління США переконані, що ЗСУ мають усі шанси досягти значних успіхів під час літнього контрнаступу.

Відповідну заяву зробив директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Вільям Бернс, цитує Bloomberg.

У розвідці зазначають, що армія РФ страждає від значних "структурних недоліків", який приховує потужним оборонним укріпленням. Зокрема, про це свідчить низький моральний дух солдатів та "безлад" серед політичного та військового керівництва РФ.

"Це буде важке завдання, але ми, як розвідувальне агентство, зробимо все можливе, щоб забезпечити таку розвідувальну підтримку і обмін даними, які допоможуть українцям домогтися прогресу", — сказав Бернс.

Він також наголосив, що саме спроба заколоту ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина "оголила деякі суттєві недоліки системи, яку побудував Путін".

Нагадаємо, що у ході контрнаступу Збройні сили України почали застосовувати касетні боєприпаси проти російських окупантів.

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