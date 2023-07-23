Астрологический прогноз на 23 июля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: энергия нынешних лунных суток будет бить через край, из-за чего может казаться, что человеку под силу любое – даже самое сложное – дело. Главное – направлять ее исключительно на благие цели – например, на наведение порядка в доме или благоустройство дачного участка.
Символ дня: Флюгер.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: сиреневый, лиловый, лавандовый.
Счастливые камни дня: гелиотроп, сапфир.
За какую часть тела отвечает: верхние дыхательные пути.
Болезни дня: самыми опасными заболеваниями нынешнего дня окажутся ангина и бронхит, поэтому необходимо избегать переохлаждения, а при при первых же их симптомах необходимо срочно обратиться к врачу.
Питание дня: блюда сегодняшнего дня должны быть одновременно вкусными и сытными. Под запретом – куриное мясо и яйца.
Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен.
Дачные работы дня: растения нуждаются в интенсивном поливе и подкормке.
Магия и мистика дня: можно делать амулеты, привлекающие в жизнь материальные блага.
Сны дня: сны нынешней ночи могут оказаться сложными и запутанными, но в них, если удастся их разгадать, будет содержаться ответ на важный для человека вопрос.
Табу дня: нельзя бить посуду – это чревато неприятностями.
Цитата дня: «Нет ничего досаднее, чем увидеть, как удачно сказанное слово умирает в ухе дурака, которому ты его сказал» (Шарль-Луи Монтескье).
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