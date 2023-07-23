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Астрологический прогноз на 23 июля

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
5709
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 23 июля

Астрологический прогноз на 23 июля / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: энергия нынешних лунных суток будет бить через край, из-за чего может казаться, что человеку под силу любое – даже самое сложное – дело. Главное – направлять ее исключительно на благие цели – например, на наведение порядка в доме или благоустройство дачного участка. 

Символ дня: Флюгер. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 7. 

Счастливый цвет дня: сиреневый, лиловый, лавандовый. 

Счастливые камни дня: гелиотроп, сапфир. 

За какую часть тела отвечает: верхние дыхательные пути. 

Болезни дня: самыми опасными заболеваниями нынешнего дня окажутся ангина и бронхит, поэтому необходимо избегать переохлаждения, а при при первых же их симптомах необходимо срочно обратиться к врачу. 

Питание дня: блюда сегодняшнего дня должны быть одновременно вкусными и сытными. Под запретом – куриное мясо и яйца. 

Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен. 

Дачные работы дня: растения нуждаются в интенсивном поливе и подкормке. 

Магия и мистика дня: можно делать амулеты, привлекающие в жизнь материальные блага. 

Сны дня: сны нынешней ночи могут оказаться сложными и запутанными, но в них, если удастся их разгадать, будет содержаться ответ на важный для человека вопрос. 

Табу дня: нельзя бить посуду – это чревато неприятностями. 

Цитата дня: «Нет ничего досаднее, чем увидеть, как удачно сказанное слово умирает в ухе дурака, которому ты его сказал» (Шарль-Луи Монтескье). 

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Дата публикации
Просмотры
5709
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