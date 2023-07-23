Астрологічний прогноз на 23 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: енергія нинішньої місячної доби битиме через край, і саме тому може здаватися, що людині до снаги будь-яка – навіть найскладніша – справа. Головне – спрямовувати її виключно на добрі цілі, наприклад, наведення ладу в оселі чи благоустрій дачної ділянки.

Символ дня: флюгер.

Стихія дня: метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливі кольори дня: бузковий, фіолетовий, лавандовий.

Щасливе каміння дня: геліотроп, сапфір.

За яку частину тіла відповідає: верхні дихальні шляхи.

Хвороби дня: найнебезпечнішими захворюваннями цього дня будуть ангіна і бронхіт, тому необхідно уникати переохолодження, а за перших же симптомів – терміново звертатися до лікаря.

Харчування дня: страви сьогоднішнього дня мають бути одночасно смачними й ситними; під забороною – куряче м'ясо та яйця.

Стрижка дня: несприятливий для стрижки день.

Дачні роботи дня: рослини потребують інтенсивного поливання й підживлення.

Магія та містика дня: можна робити амулети, які залучають у життя матеріальні блага.

Сни дня: сни нинішньої ночі можуть виявитися складними та заплутаними, але вони, якщо вдасться їх розгадати, міститимуть відповідь на важливе для людини запитання.

Табу дня: не можна бити посуд – це загрожує неприємностями.

Цитата дня: "Немає нічого прикрішого, ніж побачити, як вдало сказане слово помирає у вусі дурня, якому ти його сказав" (Шарль-Луї де Монтеск'є).

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