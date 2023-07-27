ЗСУ починають масштабний наступ на півдні - Bloomberg

Контрнаступ відбувається повільно, але не стоїть на місці.

Українські Збройні сили розпочали масштабний контрнаступ на півдні країни. Ця операція розпочинається майже через два місяці після того, як стало відомо про наступальні дії українців.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на американського чиновника.

Водночас співробітник посольства України, який попросив не називати його імені, застеріг від того, щоб розглядати будь-яку частину контрнаступу як вирішальну битву, назвавши війну довгою серією операцій у різних місцях на лінії фронту.

Зазначається, що операція починається майже через два місяці після того, як Україна почала наступ на добре укріплені російські оборонні рубежі. Видання наголошує, що наступ уповільнений через російські мінні поля та інші засоби захисту.

Видання з посиланням на ISW наголошує, що "українські війська розпочали значну механізовану контрнаступальну операцію" на заході Запоріжжя та, "здається, прорвали окремі заздалегідь підготовлені російські оборонні позиції".

Цитує Bloomberg і американського міністра оборони Ллойда Остіна. Голова Пентагону наголошує, що "Україна добре підготовлена ​​і добре навчена, щоб боротьба була успішною". Крім того, у Білому домі наголошують, що наступ ЗСУ не зупинився - він відбувається - хоч і повільно.

Тим часом в американському Пентагоні назвали головний напрямок контрнаступу ЗСУ. Наразі Сили оборони України здійснюють головний удар контрнаступу на південному сході країни. До слова, коментарі чиновників США співпали з офіційними повідомленнями Києва про ситуацію вздовж південної лінії фронту у Запорізькій області, де точилися артилерійські бої.

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