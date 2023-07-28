На Донбассе – взрывы во временно оккупированном Шахтерске

Очевидцы сообщают о "бавовне".
В ночь на 27 июля 2023 года во временно оккупированном Шахтерске Донецкой области прогремели взрывы.
Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.
На месте прилета начался пожар.
Другие подробности пока неизвестны.
Напомним, в ночь на 24 июля в Крыму были слышны взрывы в разных районах полуострова – Феодосии, Армянска, Старом Крыму, Симферополя и Джанкоя.
Заметим, что накануне, 22 июля, "бавовна" произошла в крымском поселке Октябрьское. Россияне заявляли об ударах дронами по нефтебазе и аэродрому.
Ранее сильный взрыв прогремел в оккупированном Севастополе. После этого над городом поднялся столб густого дыма.
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