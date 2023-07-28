Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

На Донбассе – взрывы во временно оккупированном Шахтерске

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
186
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
На Донбассе – взрывы во временно оккупированном Шахтерске

На Донбассе есть попадание / Фото: pixabay.com

Очевидцы сообщают о "бавовне".

В ночь на 27 июля 2023 года во временно оккупированном Шахтерске Донецкой области прогремели взрывы.

Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

На месте прилета начался пожар.

Другие подробности пока неизвестны.

Напомним, в ночь на 24 июля в Крыму были слышны взрывы в разных районах полуострова – Феодосии, Армянска, Старом Крыму, Симферополя и Джанкоя.

Заметим, что накануне, 22 июля, "бавовна" произошла в крымском поселке Октябрьское. Россияне заявляли об ударах дронами по нефтебазе и аэродрому.

Ранее сильный взрыв прогремел в оккупированном Севастополе. После этого над городом поднялся столб густого дыма.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
186
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация