На Донбассе – взрывы во временно оккупированном Шахтерске

В ночь на 27 июля 2023 года во временно оккупированном Шахтерске Донецкой области прогремели взрывы.

Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

На месте прилета начался пожар.

Другие подробности пока неизвестны.

Напомним, в ночь на 24 июля в Крыму были слышны взрывы в разных районах полуострова – Феодосии, Армянска, Старом Крыму, Симферополя и Джанкоя.

Заметим, что накануне, 22 июля, "бавовна" произошла в крымском поселке Октябрьское. Россияне заявляли об ударах дронами по нефтебазе и аэродрому.

Ранее сильный взрыв прогремел в оккупированном Севастополе. После этого над городом поднялся столб густого дыма.