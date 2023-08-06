Возле Одессы обрушился склон на побережье, погиб ребенок

На побережье у Одессы обрушился склон на одном из пляжей.

В Одесской области на побережье в селе Фонтанка 6 августа обрушился склон. Людей засыпало песком, погиб мальчик.

Об этом сообщила полиция Одесской области.

"Сегодня утром в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на улице Набережной произошел оползень, в результате чего засыпало ребенка", – говорится в сообщении.

Как рассказали правоохранители, мальчик умер до приезда "скорой" и спасателей. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, спасатели, медики.

Продолжается разбор пород оползня, чтобы убедиться, что под ним больше никого нет. Устанавливаются все происшествия.

Напомним, в Киевской области подросток на скутере сбил ребенка – оба оказались в больнице (фото).

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