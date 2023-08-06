Медведєв зганьбився через допис у Мережі: "України ніколи не було до 1991 р."

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв показав своє незнання історії Росії. Він заявив, що "Україна - це уламок Російської імперії" і що такої країни, як Україна "ніколи не було до 1991 р.".

Так він відреагував на саміт у Саудівській Аравії щодо миру в Україні.

"Важко засуджувати бажання закінчити війну. Неможливо сперечатися з посиланнями до Статуту ООН при розумінні того, що, крім суверенітету, там є ще й право націй на самовизначення", - йдеться у його дописі.

Прихвостень Путіна заговорив про якісь три кльочові умови, про які має знає світ.

"1. Участь обох сторін конфлікту. А цього нема.

2. Облік історичного контексту. А він такий: країни України ніколи не було до 1991 р. Вона уламок Російської імперії.

3. Облік поточних реалій. А вони такі: Україна перебуває на стадії напіврозпаду, а частина її територій повернулася до Росії.

Той посередник, який готовий визнати ці очевидні речі, має шанси на успіх. Решта – ніяких", - заявив він.

Щодо переговорів, яких зараз хоче сама Росія, Медведєв заявив, що його країна не бажає вести перемовини, бо "ворог має приповзти на колінах, благаючи про пощад".

Саміт у Саудівській Аравії

Нагадаємо, у Джидді 5-6 серпня відбувається зустріч світових лідерів у Саудівській Аравії, де обговорюють мирний план України. За даними видання Corriere della Sera, які посилаються на джерела в Євросоюзі, учасники саміту досягли порозуміння щодо поваги до територіальної цілісності України.

В Офісі президента розповів про очікування України. На його думку, тільки українська формула миру може бути покладена в основу підсумкових рішень.

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