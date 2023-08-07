Саммит в Саудовской Аравии по миру в Украине: в Китае прокомментировали

Несмотря на положительную оценку переговоров в Саудовской Аравии, Китай продолжает говорить не о войне, а о "кризисе" в Украине.
В Китае считают, что переговоры в Саудовской Аравии по ситуации в Украине помогли "укрепить международный консенсус".
Об этом заявило Министерство иностранных дел Китая заявило в понедельник, 6 августа, пишет Reuters.
Издание отмечает, что Китай направил своего специального посланника по Евразии и бывшего посла в России Ли Хуэя, который в мае посетил шесть европейских столиц, чтобы найти общий язык для окончательного "политического урегулирования конфликта", который продолжается уже 18-й месяц.
"Ли имел широкие контакты и общение со всеми сторонами по политическому урегулированию кризиса в Украине... выслушал мнения и предложения всех сторон и в дальнейшем консолидировал международный консенсус. Все стороны положительно прокомментировали присутствие Ли Хуэя и полностью поддержали позитивную роль Китая в содействии мирным переговорам", – говорится в заявлении МИД для Reuters.
Саммит в Саудовской Аравии по миру в Украине
Напомним, в Саудовской Аравии в выходные состоялся международный саммит, на котором обсудили украинскую формулу мира. Всего в Джидде было представлено более 40 государств, что почти втрое больше, чем на консультациях в Копенгагене.
Британское издание The Guardian пишет, что главным дипломатическим сюрпризом саммита в Саудовской Аравии по миру в Украине стало участие представителя Китая. К первым переговорам, которые проходили по этому поводу в Копенгагене в июне 2023 года, Пекин не присоединился. Теперь планирует принять участие в третьем раунде переговоров.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Обсуждение мирного плана для Украины. Почему саммит в Саудовской Аравии так важен?
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