Цього тижня в українських засобах масової інформації відновилася брехлива та замовна недоброчесними конкурентами медійна кампанія з дискредитації іміджу ІНТЕРПАЙП щодо нібито ведення бізнесу у російській федерації після 24 лютого 2022 року.

ІНТЕРПАЙП цілком та повністю спростовує ці брехливі звинувачення.

Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну ІНТЕРПАЙП прийняв рішення щодо ліквідації торгової компанії в росії. Персонал торгової компанії було звільнено, лишилися тільки дві особи, які задіяні в ліквідації компанії. Цей процес розпочався негайно, проте він триває в умовах вкрай недружнього юридичного середовища та навмисно гальмується російськими державними установами.

Після 24 лютого 2022 року ІНТЕРПАЙП припинив будь-яку бізнес-діяльність в російській федерації та не має відношення до будь-яких рішень та діяльності торгової компанії в рф. Нагадаємо, що російська федерація ще у 2018 році запровадила персональні санкції проти керівництва компанії ІНТЕРПАЙП.