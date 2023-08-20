Астрологический прогноз на 20 августа

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно – и нужно – составлять планы: все, что будет задумано сегодня, в самом скором времени обретен реальные черты, поэтому нужно продумывать самые смелые и амбициозные планы.

Символ дня: Единорог.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: светло-синий, голубой, серебристый.

Счастливые камни дня: бирюза, мрамор, розовый халцедон.

За какую часть тела отвечает: пищевод.

Болезни дня: болезни нынешнего лунного дня непродолжительно и, как правило, протекают без осложнений, но это не значит, что их можно не лечить.

Питание дня: необходимо исключить из рациона ферментированные продукты – соленые (бочковые) огурцы и помидоры, квашеную капусту, квас, сыровяленые колбасы и сыры, они негативно повлияют на состояние здоровья.

Стрижка дня: один из самых благоприятных дней для ухода за волосами – в том числе, и для стрижки.

Дачные работы дня: можно собирать урожай растений, плоды которых находятся над землей.

Магия и мистика дня: можно заниматься любовной магией – приворотами и отворотами – и гадать, задавая вопросы о душевном состоянии – как своем собственном, так и кого-то из близких людей.

Сны дня: неприятные сны свидетельствуют о проблемах со здоровьем, на состояние которого нужно обратить внимание.

Табу дня: нельзя проявлять злость и агрессию – они могут обернуться против самого человека.

Цитата дня: «Те, кто не может изменить свое мнение, не могут ничего изменить» (Бернард Шоу).

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