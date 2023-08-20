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Астрологический прогноз на 20 августа

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 20 августа

Астрологический прогноз на 20 августа / Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: можно – и нужно – составлять планы: все, что будет задумано сегодня, в самом скором времени обретен реальные черты, поэтому нужно продумывать самые смелые и амбициозные планы. 

Символ дня: Единорог. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: светло-синий, голубой, серебристый. 

Счастливые камни дня: бирюза, мрамор, розовый халцедон. 

За какую часть тела отвечает: пищевод. 

Болезни дня: болезни нынешнего лунного дня непродолжительно и, как правило, протекают без осложнений, но это не значит, что их можно не лечить.

Питание дня: необходимо исключить из рациона ферментированные продукты – соленые (бочковые) огурцы и помидоры, квашеную капусту, квас, сыровяленые колбасы и сыры, они негативно повлияют на состояние здоровья.

Стрижка дня: один из самых благоприятных дней для ухода за волосами – в том числе, и для стрижки. 

Дачные работы дня: можно собирать урожай растений, плоды которых находятся над землей. 

Магия и мистика дня: можно заниматься любовной магией – приворотами и отворотами – и гадать, задавая вопросы о душевном состоянии – как своем собственном, так и кого-то из близких людей. 

Сны дня: неприятные сны свидетельствуют о проблемах со здоровьем, на состояние которого нужно обратить внимание. 

Табу дня: нельзя проявлять злость и агрессию – они могут обернуться против самого человека. 

Цитата дня: «Те, кто не может изменить свое мнение, не могут ничего изменить» (Бернард Шоу). 

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Дата публикации
Просмотры
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