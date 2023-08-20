США решительно осуждают ужасные ракетные обстрелы Чернигова — Блинкен

Соединенные Штаты решительно осуждают российскую ракетную атаку по центруЧернигова, в результате которой погибли мирные жители, включая детей.

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Об этом заявил глава Госдепартамента США Антони Блинкен.

Он отметил, что Соединенные Штаты призывают Россию прекратить ее жестокие меры по ведению войны.

"Мы решительно осуждаем очередной ужасный ракетный обстрел ни в чем не повинных мирных жителей Чернигова. Мы оплакиваем эту трагическую потерю жизни, и наши сердца с семьями жертв. США всегда будут стоять на стороне народа Украины. Россия должна прекратить свою жестокую войну сейчас", – написал он в Twitter.

Напомним, ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал российский ракетный удар по Чернигову.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Чернигове завершена поисково-спасательная операция после ракетного удара по центру города.

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