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США решительно осуждают ужасные ракетные обстрелы Чернигова — Блинкен

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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США решительно осуждают ужасные ракетные обстрелы Чернигова — Блинкен

Энтони Блинкен/Associated Press

США призывают Россию прекратить ее жестокие меры по ведению войны.

Соединенные Штаты решительно осуждают российскую ракетную атаку по центруЧернигова, в результате которой погибли мирные жители, включая детей.

Об этом заявил глава Госдепартамента США Антони Блинкен.

Он отметил, что Соединенные Штаты призывают Россию прекратить ее жестокие меры по ведению войны.

"Мы решительно осуждаем очередной ужасный ракетный обстрел ни в чем не повинных мирных жителей Чернигова. Мы оплакиваем эту трагическую потерю жизни, и наши сердца с семьями жертв. США всегда будут стоять на стороне народа Украины. Россия должна прекратить свою жестокую войну сейчас", – написал он в Twitter.

Напомним, ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал российский ракетный удар по Чернигову.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Чернигове завершена поисково-спасательная операция после ракетного удара по центру города.

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Дата публикации
Просмотры
238
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