Експерт надав прогноз щодо цін на пальне в опалювальний сезон в Україні

Ціни на нафту в Україні можуть залишатися в межах 83-87 доларів за один барель, зазначив експерт з енергетики, надавши прогноз щодо цін на пальне в опалювальний сезон.

Про це йшлося в коментарі директора енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка під час телемарафону.

"Ви знаєте знаменитий вислів Рокфеллера (Джон Девісон Рокфеллер — американський підприємець та благодійник — ред.), який казав, що майбутні ціни на нафту знає тільки господь Бог, більше ніхто. Немає таких людей, якоїсь програми, яка б чітко передбачала і вгадувала саме зростання цін на нафту", — зазначив Омельченко.

За його словами, щодо цін на пальне в опалювальний сезон діють величезна кількість факторів: і політичних, і економічних, і соціальних, і глобальних.

"Але я думаю, що з великої ймовірністю, все ж таки ціни на нафту можуть залишатися в коридорі 83-87 доларів за один барель. Тому я не передбачаю, що буде велике зростання. Можливо сезонне зростання цін в Україні і відбудеться. Особливо на дизельне пальне, тому що в нас будуть проходити відповідні осінні польові роботи", — додав він.

Нагадаємо, бензин А-95 наприкінці літа 2023-го у гурті пропонували по 47,25 гривень за літр, а торгівельний діапазон був у межах 45,25-49,5, що на 0,25-0,5 гривень вище порівняно з минулим тижнем.

Також ситуацію із цінами на ринку пального в Україні поясняють і депутати ВР.

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