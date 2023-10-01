Враг обстреливает северные районы из баллистики - Воздушные силы

Под угрозой: Черниговская, Полтавская и Сумская области.

Российские захватчики ночью 1 октября обстреляли северные районы Украины по баллистическому вооружению.

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Об этом в Telegram сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

"Черниговская, Полтавская, Сумская области — угроза применения баллистического вооружения!" – говорится я в сообщении.

Кроме того, сообщается, что примерно в половине второго ночи взрывы прогремели в Запорожье.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Кроме того, мы ранее информировали, что кафиры выпустили около 40 дронов ударного типа. Силы ПВО уничтожили 30 БПЛА.

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